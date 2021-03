Covid, a Perugia decine di giovani ‘occupano’ il centro: assembramenti, mascherine giù, bevute di gruppo. E insulti a chi chiede il rispetto delle regole – I video (Di sabato 27 marzo 2021) La regione Umbria spera nella zona bianca entro l’estate, ma per farlo bisogna tenere duro e uscire dalla zona arancione in cui attualmente si ritrova. Tanti i sacrifici che rischiano di essere vani a causa delle azioni incoscienti e sconsiderate da parte di coloro che, con la scusa di non poterne più, decidono di trasgredire senza freni. Nella giornata di oggi, a Perugia, sono stati denunciati dai cittadini del capoluogo diversi assembramenti di giovanissimi con le mascherine abbassate mentre assumevano alcolici, bevendo direttamente dalle stesse bottiglie, incuranti delle misure di sicurezza anti Covid19. Non c’è solo la DAD a generare disagi nei giovanissimi, un anno di pandemia Covid19 ha letteralmente negato loro la ... Leggi su open.online (Di sabato 27 marzo 2021) La regione Umbria spera nella zona bianca entro l’estate, ma per farlo bisogna tenere duro e uscire dalla zona arancione in cui attualmente si ritrova. Tanti i sacrifici che rischiano di essere vani a causaazioni incoscienti e sconsiderate da parte di coloro che, con la scusa di non poterne più, decidono di trasgredire senza freni. Nella giornata di oggi, a, sono stati denunciati dai cittadini del capoluogo diversidissimi con leabbassate mentre assumevano alcolici, bevendo direttamente dalle stesse bottiglie, incurantimisure di sicurezza anti19. Non c’è solo la DAD a generare disagi neissimi, un anno di pandemia19 ha letteralmente negato loro la ...

Open_gol : Non sono mancati insulti e minacce dirette agli adulti che li invitavano a rispettare le norme di sicurezza - PerugiaToday : Assembramenti e risse di giovanissimi in centro storico, il racconto del delirio pomeridiano - marybrunb3 : @ClaudioDeglinn2 NON SAPEVI CHE A D APRILE 2020 LA DITTA DI LATINA LI DAVA GRATIS E QUESTO PAGLIACCIO DI SPERANZA… - UmbriaDomani : Covid Umbria, situazione stabile: 222 nuovi casi e 279 guariti. Sei decessi, meno ricoveri - UmbriaDomani : Covid Umbria, situazione stabile: 222 nuovi casi e 279 guariti. Sei decessi, meno ricoveri -