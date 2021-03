Covid | a livello nazionale terapie intensive ancora sopra la soglia d' allerta I DATI

(Di sabato 27 marzo 2021) In 24 ore riscontrati 23.839 nuovi casi e 380 decessi. I pazienti in rianimazione sono 3.635, 7 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, secondo idel ministero della Salute. Secondo iAgenas, la percentuale dei malati di coronavirus in terapia intensiva sul totale dei posti disponibili è al 40%, quindi ben oltre il 30% delladall’. Ecco le regioni con le situazioni più preoccupanti

... chi invece mette in luce le ripercussioni adella salute. Il ritorno dell' ora legale , ... Ma viste le misure di restrizioni anti -in corso, bisognerà cercarsi di arrangiare come si può: ...Otto i decessi di pazienti- 19 positivi riportati dal bollettino odierno, uno dei quali è ... 3.841 le vittime aregionale. Sono poi 292 i guariti di giornata (quasi 77mila da inizio ...(ANSA) - PESCARA, 27 MAR - Sono 348 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo ... I nuovi positivi hanno età compresa tra 6 mesi e 101 anni. A livello provinciale, l'incremento ...è al livello della Calabria. Altra questione ridicola: il passaporto sanitario. Si parla di discriminazione intollerabile tra chi è stato e chi non è stato vaccinato contro il Covid 19. Tempo fa c’era ...