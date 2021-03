Covid: a Caltanissetta altri 30 posti letto in ex Rsa, sindaco annuncia nuove restrizioni (Di sabato 27 marzo 2021) Caltanissetta, 27 mar. (Adnkronos) – altri 30 posti letto nell’ex Rsa di Via Luigi Monaco a Caltanissetta per i pazienti affetti da Covid. “Abbiamo risolto il problema per la degenza non intensiva dei malati di Covid che hanno necessità di ricovero”. Lo ha annunciato il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino. “Dal giorno in cui ho appreso che i posti letto disponibili al Sant’Elia erano in esaurimento mi sono interessato inviando una nota al direttore generale Alessandro Caltagirone e per conoscenza all’assessore alla salute Ruggero Razza – racconta il primo cittadino – Insieme al management dell’Asp che ingrazio sempre per la collaborazione, ho trovato una soluzione per rendere ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 27 marzo 2021), 27 mar. (Adnkronos) –30nell’ex Rsa di Via Luigi Monaco aper i pazienti affetti da. “Abbiamo risolto il problema per la degenza non intensiva dei malati diche hanno necessità di ricovero”. Lo hato ildiRoberto Gambino. “Dal giorno in cui ho appreso che idisponibili al Sant’Elia erano in esaurimento mi sono interessato inviando una nota al direttore generale Alessandro Caltagirone e per conoscenza all’assessore alla salute Ruggero Razza – racconta il primo cittadino – Insieme al management dell’Asp che ingrazio sempre per la collaborazione, ho trovato una soluzione per rendere ...

