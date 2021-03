Covid, 70 per cento dei pazienti ricoverati presenta sintomi a 5 mesi di distanza dalle dimissioni (Di sabato 27 marzo 2021) Lo studio di un team di scienziati dell’Università di Leicester: il 70 per cento dei pazienti ricoverati per il virus soffre di Long Covid. Il Long Covid, gli effetti a lungo termine del virus, è più diffuso di quanto si ipotizzasse in un primo momento. Secondo i risultati di uno studio condotto dagli scienziati dell’Università di Leicester, il 70% delle persone che hanno avuto bisogno del ricovero a causa del Covid, continua ad avere sintomi anche a distanza di cinque mesi di distanza dalle dimissioni dall’ospedale. Lo studio degli esperti dell’Università di Leicester: Lon Covid nel 70 per cento dei pazienti ... Leggi su newsmondo (Di sabato 27 marzo 2021) Lo studio di un team di scienziati dell’Università di Leicester: il 70 perdeiper il virus soffre di Long. Il Long, gli effetti a lungo termine del virus, è più diffuso di quanto si ipotizzasse in un primo momento. Secondo i risultati di uno studio condotto dagli scienziati dell’Università di Leicester, il 70% delle persone che hanno avuto bisogno del ricovero a causa del, continua ad avereanche adi cinquedidall’ospedale. Lo studio degli esperti dell’Università di Leicester: Lonnel 70 perdei...

