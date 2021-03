Covid | 375 nuovi casi in Bergamasca | 4 884 in Lombardia | 102 vittime

(Di sabato 27 marzo 2021) I dati regionali resi noti nel report di sabato 27 marzo dal Ministero della Salute evidenziano che sono stati effettuati nelle ultime 24 ore oltre 61 mila tamponi, il tasso di positività è al 7,95%. Sono 4.884 ipositivi al coronavirus in, nelle ultime 24 ore, a fronte di 61.469 tamponi effettuati, su un totale di 8.004.306 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 102 decessi in regione, che portano il numero dellecomplessive a 30.387. Questi isuddivisi per provincia: Milano 1.285,Bergamo 375, Brescia 941, Como 321, Cremona 215, Lecco 170, Lodi 74, Mantova 216, Monza e Brianza 525, Pavia 194, Sondrio 97, Varese 361.

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 1.285 casi, 941 a Brescia, 525 a Monza e in Brianza,a Bergamo, 361 a Varese, 321 a Como, 216 a Mantova, 215 a Cremona, 194 a Pavia, ...... pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da- 19 e per i quali sono trascorsi 21 ... MARTINO 19.719 56 8.608 1.007 3 0 D - ASL 4 22.311 551 8.3.286 338 0 E - ASL 5 29.472 703 12.204 ...Tornano ancora a crescere i positivi nel Bresciano che passano da 696 a 941 nelle ultime 24 ore. In Lombardia invece il segno è contrario. Con 61.469 tamponi eseguiti, è di 4.884 il numero di nuovi ca ...Con 61.469 tamponi eseguiti, è di 4.884 il numero di nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia, una percentuale dunque del 7,9. Restano sostanzialmente stabili i ricoveri: sono infatti 852 in ...