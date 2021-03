Covid, 23.839 nuovi contagi e 380 morti. Ricoveri in aumento. Figliuolo: in arrivo altri 2,8 milioni di vaccini (Di sabato 27 marzo 2021) È un bollettino di guerra, quello dei contagi da coronavirus, che oggi lascia sul campo altri 380 morti. E che segnala 23.839 nuove infezioni registrate in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 3.512.453. Dati comunicati in base alle rilevazioni della Protezione Civile, che aggiornano il drammatico elenco della tabella pubblicata sul sito del ministero della Salute, alle 107.636 vittime dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19. Covid, 23.839 nuovi contagi e 380 decessi E che rende noto come nelle ultime 24 ore siano stati effettuati 357.154 tamponi. E rilevato un indice di positività attestato al 6,67%. I pazienti in terapia intensiva, infine, sono 3.635. 7 più di ieri nel saldo giornaliero tra nuove entrate e dimissioni. Mentre gli ingressi ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 marzo 2021) È un bollettino di guerra, quello deida coronavirus, che oggi lascia sul campo380. E che segnala 23.839 nuove infezioni registrate in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 3.512.453. Dati comunicati in base alle rilevazioni della Protezione Civile, che aggiornano il drammatico elenco della tabella pubblicata sul sito del ministero della Salute, alle 107.636 vittime dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di-19., 23.839e 380 decessi E che rende noto come nelle ultime 24 ore siano stati effettuati 357.154 tamponi. E rilevato un indice di positività attestato al 6,67%. I pazienti in terapia intensiva, infine, sono 3.635. 7 più di ieri nel saldo giornaliero tra nuove entrate e dimissioni. Mentre gli ingressi ...

