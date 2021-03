Covid-19, l’aggiornamento della Regione Campania sul numero di vaccinati (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Si comunicano, nel grafico allegato, i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 12 del 27 marzo 2021. Complessivamente la somministrazione della 1° dose ha riguardato 523.269 cittadini; con la seconda dose sono stati vaccinati 237.577 campani. Totale somministrazioni: 760.846. Si ricorda che per molte categorie è ancora aperta la piattaforma per le adesioni. La percentuale dei vaccinati varia dunque in relazione alle adesioni ricevute. Anche in virtù di un aumento numerico delle somministrazioni potrebbe esserci un decremento in termini percentuali dovuto quindi all’aumento delle adesioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Si comunicano, nel grafico allegato, i dati delle vaccinazioni inaggiornati alle ore 12 del 27 marzo 2021. Complessivamente la somministrazione1° dose ha riguardato 523.269 cittadini; con la seconda dose sono stati237.577 campani. Totale somministrazioni: 760.846. Si ricorda che per molte categorie è ancora aperta la piattaforma per le adesioni. La percentuale deivaria dunque in relazione alle adesioni ricevute. Anche in virtù di un aumento numerico delle somministrazioni potrebbe esserci un decremento in termini percentuali dovuto quindi all’aumento delle adesioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

