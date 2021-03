(Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – È deceduto a causa del-19 nei reparti dell’Ospedale “San Pio” di Benevento, un cittadino di. A diffondere la notizia è il vicesindaco Salvatore Mazzone che scrive: “Cari concittadini, oggi ètriste giornata per la nostra comunità. Un nostro concittadino, di cui abbiamo saputo della positività solo ieri, in seguito a ricovero, è venuto a mancare a causa del-19“. “Una bella e cara persona – scrive Mazzone – a cui rivolgiamo un affettuoso pensiero stringendoci forte al dolore della famiglia, a cui formuliamo, a nome di tutta la collettività, le nostre più sentite condoglianze. Credo sia in queste situazioni, in quelle più buie e dolorose, che ognuno di noi debba fare ancor di più la sua parte, ponendo in essere ...

Advertising

anteprima24 : ** Covid-19, il #Sannio piange un'altra #Vittima: morto al 'San Pio' un uomo di #Pietrelcina **… - ottopagine : Covid, ancora un decesso nel Sannio #Benevento - canale58 : Sannio - Trasporti scolastici, monitoraggio per la sicurezza in tempi Covid - NTR24 : Il covid annulla la processione: a Benevento celebrazione inedita con l’ostensione del Cristo Morto… - occhio_notizie : Sono 109 i nuovi casi positivi al #Covid nel #Sannio. A riportarlo è il #bollettino dall’Asl di #Benevento: le ulti… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sannio

Ottopagine

Nel report dell'ASL di venerdì 26 marzo, si registra ancora un dato rilevante di positivi nel. Sono 109 i nuovi casi su 816 tamponi processati. 15 sintomatici, 94 asintomatici, 47 guariti ed 1 deceduto. I dati pubblicati si riferiscono ai nuovi positivi ed ai guariti trasmessi oggi dai ...Benevento . Ancora numeri alti nelsul fronte, in base ai dati forniti dall'Asl: 109 i positivi di oggi su 816 tamponi. Dunque, si ritorna al di sopra del 10 per cento, con un rapporto positivi/tamponi del 13,4 per cento. ...La variante inglese del Coronavirus ha fatto la sua comparsa nel Sannio. Esattamente un anno fa il Covid si materializzava a Guardia Sanframondi per un militare che, rientrato nel paese di residenza, ...Le notizie di oggi 26 marzo sul contagio da SARS-CoV2 - Il bollettino della Protezione Civile Nazionale comunica che in provincia di Benevento, sono stati segnalati altri 109 nuovi positivi per un tot ...