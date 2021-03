Advertising

TizianaFerrario : Le aperture si decidono sui dati dice #Draghi.Sembra talmente ovvio che chiunque di buon senso lo capirebbe. Appunt… - borghi_claudio : Ecco i dati sui positivi covid. il picco si è avuto il 14 marzo, prima del decreto zone rosse che quindi non serviv… - Adnkronos : #Covid #Germania, oggi 20.472 contagi e 157 decessi: i dati - orizzontescuola : Covid-19, i dati del 27 marzo: 23.839 nuovi casi. I morti sono stati 380 - zengalorenzo : RT @intuslegens: Avete letto #Becchi? Ha esaminato i dati ufficiali. Se i morti #Covid19 fossero 500 al giorno, vorrebbe dire che i morti n… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dati

La campagna di vaccinazione antiin Italia procede con il piede sull'acceleratore. Il ministro Roberto Speranza sottolinea che è "la priorità del Paese" e snocciola i: "Siamo a 250mila iniezioni in 24 ore e dobbiamo fare ...Con iodierni si arriverà a sfiorare il 50% dei posti in area medica occupati dapositivi . Come spiegato da un servizio del TgR Rai , il Dipartimento Salute non nasconde la preoccupazione ...Covid, il bollettino di sabato 27 marzo 2021: oggi 23.839 contagi (ieri erano 23.987 i positivi), 380 i morti (ieri 457 le vittime), secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso ...Sono 23.839 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 3.512.453. Ieri erano stati 23.987. Secondo i dati del ministero della Salute, sono invece 380 le vittime ...