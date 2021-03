Covid-19 | bollettino 27 marzo | 23 839 contagiati e 380 decessi

(Di sabato 27 marzo 2021)-19, ecco il nuovoaggiornato a livello nazionale. Rispetto a ieri, numeri in calo per quanto riguarda i-19, ecco il nuovofornito direttamente dalla Protezione Civile. Arrivano notizie positive rispetto a ieri sul fronte nazionale. Il numero relativo ai nuovi contagi rimane costante ed è di 23.389: ieri erano 23.987. In calo invece L'articolo proviene da Inews.it.

Vedi Anche Nelle terapie intensive di Bari: 'Ecco come diventano i polmoni di un malato. ... L'ultimoregionale del 27 marzo conteggia 2.008 nuovi casi , ben 820 dei quali in provincia ...Puntuale come ogni giorno da mesi, l'Unità di Crisi della Regione Campania ha diramato ilrelativo ai nuovi contagi da - 19. Oggi si contano 2.209 nuovi positivi di cui 1.516 asintomatici e 693 sintomatici e sono stati processati del giorno: 20.061 tamponi molecolari e 4.Nel pomeriggio di oggi, sabato 27 marzo 2021, è stato diffuso il nuovo bollettino sull'emergenza Covid-19 in Italia. Rispetto al bollettino di venerdì 26 marzo, i nuovi casi sono 23.839 su 357 ...A causa delle restrizioni per il contenimento della pandemia di coronavirus in vigore in Germani, la Bundesbank prevede un "drastico declino" del Pil del Paese nel primo trimestre del 2021.