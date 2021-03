Coronavirus Sicilia, il bollettino del 27 marzo: 890 nuovi casi, 23 i morti. La situazione a Palermo (Di sabato 27 marzo 2021) Sono stati 890 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore.E' di 890 il totale dei nuovi casi registrati nell'ultimo giorno sull'Isola, a dispetto degli 892 registrati ieri. 23 i morti, con il totale delle vittime Siciliane che sale così a 4.558. Le persone ricoverate sono 940 (ieri erano 920), mentre i pazienti in terapia intensiva oggi sono 127 (ieri erano 121). I pazienti dichiarati guariti sono stati 858 e alla luce di questi numeri i Siciliani attualmente positivi sono 16.412 (dei quali 15.472 in isolamento domiciliare). I tamponi processati sono stati 29.038 e il tasso di positività si è attestato così al 3%. Questo quanto si evince dal bollettino del 27 marzo del ministero della Salute.Di ... Leggi su mediagol (Di sabato 27 marzo 2021) Sono stati 890 idi covid registrati innelle ultime 24 ore.E' di 890 il totale deiregistrati nell'ultimo giorno sull'Isola, a dispetto degli 892 registrati ieri. 23 i, con il totale delle vittimene che sale così a 4.558. Le persone ricoverate sono 940 (ieri erano 920), mentre i pazienti in terapia intensiva oggi sono 127 (ieri erano 121). I pazienti dichiarati guariti sono stati 858 e alla luce di questi numeri ini attualmente positivi sono 16.412 (dei quali 15.472 in isolamento domiciliare). I tamponi processati sono stati 29.038 e il tasso di positività si è attestato così al 3%. Questo quanto si evince daldel 27del ministero della Salute.Di ...

