Coronavirus, sabato 27 marzo: sono 1.825 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di sabato 27 marzo 2021) Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (-1.464) e oltre 19 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 1.825 casi positivi (-181), 15 i decessi (-22) e +738 i guariti. Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 900. Presto raggiungeremo il traguardo del milione di somministrazioni. Nella Asl ... Leggi su romadailynews (Di sabato 27 marzo 2021) Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della RegioneAlessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generaliAsl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Oggi su oltre 15 mila tamponi nel(-1.464) e oltre 19 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 1.825 casi positivi (-181), 15 i decessi (-22) e +738 i guariti. Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi a Roma cittàa quota 900. Presto raggiungeremo il traguardo del milione di somministrazioni. Nella Asl ...

La situazione di sabato 27 marzo sul Coronavirus in Campania

Coronavirus, altri 12 morti in un giorno nelle Marche: otto erano dell'Anconetano/ La progressione del contagio

ANCONA - Epidemia di coronavirus, il bollettino del Servizio Sanità della Regione Marche di oggi, sabato 27 marzo, segnala la morte di 12 persone nelle ultime 24 ore, di cui ...

Coronavirus, bollettino 27 marzo: 23.839 nuovi positivi, oltre 18mila i guariti

I dati del bollettino sul coronavirus di sabato 27 marzo 2021: 23.839 nuovi positivi, mentre i morti sono 380 Il Ministero della Salute ha pubblicato i dati del bollettino sul coronavirus di sabato 27 ...

ANCONA - Epidemia di coronavirus, il bollettino del Servizio Sanità della Regione Marche di oggi, sabato 27 marzo, segnala la morte di 12 persone nelle ultime 24 ore, di cui ...I dati del bollettino sul coronavirus di sabato 27 marzo 2021: 23.839 nuovi positivi, mentre i morti sono 380 Il Ministero della Salute ha pubblicato i dati del bollettino sul coronavirus di sabato 27 ...