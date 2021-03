Coronavirus, nuovo picco di positivi: sono 723 in un giorno nelle Marche. Sale il Maceratese/ Il contagio nelle regioni (Di sabato 27 marzo 2021) ANCONA - Emergenza Coronavirus , il Gores ha segnalato un nuovo picco di positivi oggi, sabato 27 marzo, nelle Marche : sono infatti 723 (621 e 674 negli ultimi giorni). In linea con le medie recenti ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 27 marzo 2021) ANCONA - Emergenza, il Gores ha segnalato undioggi, sabato 27 marzo,infatti 723 (621 e 674 negli ultimi giorni). In linea con le medie recenti ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Il cane. Cosa accadrà al termine della zona rossa e al ripristino della routine Il cane. In questo periodo di zona rossa e arancione siamo di nuovo tutti a casa. Questo compromette anche le abitudini degli amici a quattro zampe. Cosa accadrà ...e la pandemia da Coronavirus ancora ...

Lavoro, Sbarra (Cisl): "Grande investimento su formazione per ridare dignità" ... "Forte impegno su piano vaccini nei luoghi lavoro e territorio" Il coronavirus "ha accelerato e ... riavviare un processo forte di alternanza scuola - lavoro e ripensare un nuovo apprendistato ...

Coronavirus, ultime notizie: vaccini, ipotesi sospensione per sanitari che rifiutano Il Sole 24 ORE Torre Annunziata - Emergenza Coronavirus: 6 nuovi contagi e 6 guarigioni Sono 290 i cittadini attualmente positivi. Sale a 4.037 il numero delle persone che hanno contratto il Coronavirus a Torre Annunziata dall’inizio dell’emergenza sanitaria, di cui 3.670 guarite e 77 de ...

67 nuovi casi, un morto e 50 guariti Viterbo – 67 nuovi casi di Coronavirus, un decesso e 50 guariti. Questi i dati dell’ultimo bollettino sull’emergenza sanitaria nella Tuscia, diramato oggi dalla asl di Viterbo. I dati sono stati comun ...

