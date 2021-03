Coronavirus, la nuova ordinanza di Speranza. I colori delle Regioni (Di sabato 27 marzo 2021) Coronavirus, il ministro Speranza firma la nuova ordinanza. Toscana, Calabria e Valle d’Aosta in rosso. Lazio in arancione. ROMA – Coronavirus, il ministro Speranza ha firmato la nuova ordinanza per le misure nazionali contro il Covid. Toscana, Calabria e Valle d’Aosta da lunedì 29 fino a martedì 6 saranno in rosso. Una misura che molto probabilmente sarà allungata fino a domenica 11 subito dopo la firma del nuovo dpcm. Zona con maggiori restrizioni rinnovata anche per Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e Provincia Autonoma di Trento. Il Lazio, invece, da martedì 30 passerà arancione. I nuovi colori Un’Italia che diventa sempre più rossa. Il passaggio di Calabria, Toscana e ... Leggi su newsmondo (Di sabato 27 marzo 2021), il ministrofirma la. Toscana, Calabria e Valle d’Aosta in rosso. Lazio in arancione. ROMA –, il ministroha firmato laper le misure nazionali contro il Covid. Toscana, Calabria e Valle d’Aosta da lunedì 29 fino a martedì 6 saranno in rosso. Una misura che molto probabilmente sarà allungata fino a domenica 11 subito dopo la firma del nuovo dpcm. Zona con maggiori restrizioni rinnovata anche per Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e Provincia Autonoma di Trento. Il Lazio, invece, da martedì 30 passerà arancione. I nuoviUn’Italia che diventa sempre più rossa. Il passaggio di Calabria, Toscana e ...

Advertising

repubblica : Merkel: 'Abbiamo una nuova pandemia, la variante inglese ha preso il sopravvento' - RaiNews : #coronavirus #covid19 la nuova #ordinanza entra in vigore lunedì: 10 regioni rosse, 11 in arancione - news_mondo_h24 : Coronavirus, la nuova ordinanza di Speranza. I colori delle Regioni - venetolink : Venezia, i lavoratori dello spettacolo #bloccano il Ponte della Libertà - BLQairport : RT @comunebologna: ?? #Coronavirus #Bologna resta in zona rossa fino al 6 aprile 2021. Lo stabilisce la nuova ordinanza del Ministro della S… -