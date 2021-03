Coronavirus Italia, il bollettino del 27 marzo: 23.839 nuovi casi, 380 i morti (Di sabato 27 marzo 2021) Sono 23.839 i nuovi casi registrati in Italia registrati nelle ultime 24 ore.E' di 23.839 il totale dei nuovi casi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, 380 i morti con il totale da inizio pandemia che sale a 107.636. 357.154 i tamponi eseguiti con l'indice di positività è al 6,67%, ieri era al 6,8%. Questo quanto riporta il bollettino quotidiano diramato dal ministero della Salute. Il totale dei contagiati da inizio pandemia è di 3.512.453. Dall'inizio della pandemia sono invece 2.832.939 i guariti e i dimessi. 3.635 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 264 a dispetto dei 288 di ieri. Leggi su mediagol (Di sabato 27 marzo 2021) Sono 23.839 iregistrati inregistrati nelle ultime 24 ore.E' di 23.839 il totale deiregistrati innelle ultime 24 ore, 380 icon il totale da inizio pandemia che sale a 107.636. 357.154 i tamponi eseguiti con l'indice di positività è al 6,67%, ieri era al 6,8%. Questo quanto riporta ilquotidiano diramato dal ministero della Salute. Il totale dei contagiati da inizio pandemia è di 3.512.453. Dall'inizio della pandemia sono invece 2.832.939 i guariti e i dimessi. 3.635 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 264 a dispetto dei 288 di ieri.

Advertising

repubblica : Vaccino anche di sera: aperto fino a mezzanotte l'hub di Fiumicino, è il primo in Italia - fanpage : Oltre 9 milioni di dosi di #vaccino somministrate in Italia - Agenzia_Ansa : Sono 23.987 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sa… - leggoit : Coronavirus in Lombardia, il bollettino di sabato 27 marzo 2021: 4.884 nuovi casi e 102 decessi - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - Sono 23.839 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 23.987) a fronte di 357.154 tamponi effe… -