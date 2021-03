Coronavirus in Toscana | 19 morti | oggi 27 marzo | E 1 467 contagi 190mila da inizio pandemia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana

Sono 1.467 i nuovi contagi diin, regione che sarà in zona rossa da lunedì. I dati del bollettino di oggi, 27 marzo, sono anticipati su Facebook dal presidente della regione ...Il ritorno non si disputò a causa dell'emergenza legata alche portò alla sospensione ...serie di 3 sconfitte consecutive che ha complicato molto la rincorsa della formazioneverso ...Nelle ultime 24 ore si registra un incremento di 105 casi di positività da Coronavirus in provincia; 19 morti in Toscana, 1 a Pistoia In Toscana sono 190.267 i casi di positività al Coronavirus, 1.467 ...FIRENZE – In Toscana, che da lunedì 29 marzo tornerà ad essere zona rossa, sono 19 i morti per coronavirus di oggi, 27 marzo: si tratta di 10 donne e 9 uomini con età media di 81 anni. Mentre sono ...