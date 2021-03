Coronavirus in Toscana: 19 morti, oggi 27 marzo. E 1.467 contagi (190mila da inizio pandemia) (Di sabato 27 marzo 2021) In Toscana, che da lunedì 29 marzo tornerà ad essere zona rossa, sono 19 i morti per Coronavirus di oggi, 27 marzo: si tratta di 10 donne e 9 uomini con età media di 81 anni. Mentre sono 1.467 i nuovi contagi (1.433 confermati con tampone molecolare e 34 da test rapido antigenico) con età media di 45 anni (il 19% ha meno di 20 anni, il 20% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 27 marzo 2021) In, che da lunedì 29tornerà ad essere zona rossa, sono 19 iperdi, 27: si tratta di 10 donne e 9 uomini con età media di 81 anni. Mentre sono 1.467 i nuovi(1.433 confermati con tampone molecolare e 34 da test rapido antigenico) con età media di 45 anni (il 19% ha meno di 20 anni, il 20% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post.

