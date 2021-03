Coronavirus, in Lombardia sono 102 le nuove vittime e 46 gli ingressi in terapia intensiva (Di sabato 27 marzo 2021) Il bollettino del 27 marzo In Lombardia sono 4.884 i nuovi casi di Coronavirus. Ieri, nella Regione, ne erano stati conteggiati 5.077. Nelle ultime 24 ore si registrano +102 decessi mentre ieri erano state segnalate 100 vittime. Il totale è di 30.387 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi, 27 marzo, sono 7.124. sono poi 852 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 46 hanno fatto il loro ingresso nella giornata di oggi. In 98.651sono in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti si attesta a quota 585.943. I dati arrivano a fronte di 61.469 tamponi eseguiti nell’ultima giornata, per un totale di 8.004.306 test effettuati dall’inizio della pandemia. Il tasso di ... Leggi su open.online (Di sabato 27 marzo 2021) Il bollettino del 27 marzo In4.884 i nuovi casi di. Ieri, nella Regione, ne erano stati conteggiati 5.077. Nelle ultime 24 ore si registrano +102 decessi mentre ieri erano state segnalate 100. Il totale è di 30.387 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi, 27 marzo,7.124.poi 852 i pazienti ricoverati nei reparti di; di questi, 46 hanno fatto il loro ingresso nella giornata di oggi. In 98.651in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti si attesta a quota 585.943. I dati arrivano a fronte di 61.469 tamponi eseguiti nell’ultima giornata, per un totale di 8.004.306 test effettuati dall’inizio della pandemia. Il tasso di ...

