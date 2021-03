Coronavirus 27 marzo: superati 3,5 milioni di casi in Italia (Di sabato 27 marzo 2021) Emergenza Coronavirus oggi 27 marzo: superati 3,5 milioni di casi in Italia, tutti i dati e la situazione aggiornata. Ancora una situazione interlocutoria in Italia per quanto concerne l’emergenza Coronavirus: da diversi giorni, infatti, nel nostro Paese si è assestata la conta dei nuovi casi, sebbene si tenga costantemente sopra quota 20mila nuovi contagi al L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 27 marzo 2021) Emergenzaoggi 273,5diin, tutti i dati e la situazione aggiornata. Ancora una situazione interlocutoria inper quanto concerne l’emergenza: da diversi giorni, infatti, nel nostro Paese si è assestata la conta dei nuovi, sebbene si tenga costantemente sopra quota 20mila nuovi contagi al L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

fanpage : Oltre 9 milioni di dosi di #vaccino somministrate in Italia - fanpage : Obbligo vaccino per personale sanitario, ipotesi sospensione per chi rifiuta - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 27 marzo: 23.839 nuovi casi e 380 morti - SassiLive : CORONAVIRUS IN ITALIA, BOLLETTINO 27 MARZO: 380 MORTI, 23839 CASI POSITIVI, 18287 GUARITI - Lux97335459 : RT @fiordisale: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 27 marzo: 23.839 nuovi casi e 380 morti @corriere -