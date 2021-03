Corona virus: Altamura, morto il padre. Barletta, morta la figlia. Nello stesso giorno Trepuzzi: focolaio in struttura per anziani (Di sabato 27 marzo 2021) Di Francesco Santoro: padre e figlia muoiono lo stesso giorno in due ospedali diversi a causa del Covid. L’uomo, 70 anni, è deceduto al “Perinei” di Altamura e la donna, 46 anni, al “Dimiccoli” di Barletta, dov’era ricoverata da alcuni giorni. focolaio di Coronavirus in una residenza per anziani di Trepuzzi (Lecce). «Il direttore della Rsa coinvolta nell’emergenza epidemiologica ha comunicato che tutti i degenti e dipendenti della struttura» hanno ricevuto «il vaccino, terminando la somministrazione in data 11 febbraio 2021- precisa l’Amministrazione comunale in una nota-. Come da protocollo», dai test «antigienici eseguiti in data 25 marzo 2021, alcuni degenti e dipendenti sono ... Leggi su noinotizie (Di sabato 27 marzo 2021) Di Francesco Santoro:muoiono loin due ospedali diversi a causa del Covid. L’uomo, 70 anni, è deceduto al “Perinei” die la donna, 46 anni, al “Dimiccoli” di, dov’era ricoverata da alcuni giorni.diin una residenza perdi(Lecce). «Il direttore della Rsa coinvolta nell’emergenza epidemiologica ha comunicato che tutti i degenti e dipendenti della» hanno ricevuto «il vaccino, terminando la somministrazione in data 11 febbraio 2021- precisa l’Amministrazione comunale in una nota-. Come da protocollo», dai test «antigienici eseguiti in data 25 marzo 2021, alcuni degenti e dipendenti sono ...

