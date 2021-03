Coppa d'Africa, la Nigeria vola alla fase finale. Palo Osimhen (Di sabato 27 marzo 2021) Ci sarà anche la Nigeria alla fase finale della Coppa d'Africa, che si disputerà l'anno prossimo in Camerun . La qualificazione è arrivata nel corso della sfida contro il Benin , decisa al 48' della ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 27 marzo 2021) Ci sarà anche ladellad', che si disputerà l'anno prossimo in Camerun . La qualificazione è arrivata nel corso della sfida contro il Benin , decisa al 48' della ...

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Africa Coppa d'Africa, la Nigeria vola alla fase finale. Palo Osimhen Ci sarà anche la Nigeria alla fase finale della Coppa d'Africa, che si disputerà l'anno prossimo in Camerun . La qualificazione è arrivata nel corso della sfida contro il Benin , decisa al 48' della ripresa da un gol di Onuachu . In campo si è ...

