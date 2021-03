Conte nel Vietnam del M5s | ultimatum dai big | «Se blindi i 2 mandati il partito te lo fai da solo»

(Di sabato 27 marzo 2021) Neldel M5s, arriva l’dei big a: «Sei 2ilte lo fai da». La rabbia esplode in chat. E si formalizza in un’ingiunzione perentoria che i big del Movimento indirizzano a. Il sospetto di una ennesima ribellione in seno al movimento strisciava insistentemente già ieri. Quando il vincolo del doppio mandato, confermato da Beppe Grillo nella riunione con i parlamentari M5S, da fonti autorevoli è trapelato, forte e chiaro, il messaggio: l’ultima decisione del padre nobile dei grillini «è una scelta che esponeal fuoco incrociato. Adesso osmentisce Grillo o avrà contro i parlamentari al secondo mandato per due anni». Del resto, non è un caso se, proprio ...

Un ringraziamento, in particolare, all'azienda.it, con sede in via della Bufalotta, che da ... prendersi il proprio pezzo di responsabilità rispetto alle fragilità presentiproprio quartiere. ...... ma soprattutto un partito che dovrebbe avereDna l'embrione del cambiamento che questo tempo ci chiede, dall'ambiente alle diseguaglianze", ha aggiunto la 69enne.mentì ai pm su zone rosse ...Benvenuti in Vietnam. Le parole di Beppe Grillo sulla regola dei due mandati, blindata dal garante pentastellato in quanto "pilastro" del M5S, hanno scatenato un terremoto all'interno del Movimento 5 ...Nuovo pesante rialzo dei contagi in Calabria con la provincia di Cosenza che continua a registrare il maggior numero di casi. Ricoveri vicino quota 400 mentre da ieri altre 7 vittime ...