Coni Bergamo | il presidente Arcigay Arlati sfida l’assessore regionale Magoni

(Di sabato 27 marzo 2021) IldiCives Marcocontenderà il posto di delegatodella provincia dialdi Fratelli d’Italia Lara, in carica dal marzo 2017. Venerdì 26 marzo alle 14 sono scaduti i termini per presentare le candidature. “Il nuovo delegato deve avere molto tempo da dedicare alla ripresa dello sport nella nostra provincia, senza distrazioni di alti incarichi politici/istituzionali – commenta-. Con la crisi attuale dello sport, soprattutto di base, il tempo delle rappresentanze simboliche dovrebbe lasciare il posta a figure operative e focalizzate sull’agire del”. Nel presentare il suo programma,mette ...

thevolleynews : Marco Arlati si candida per il ruolo di delegato Coni Bergamo - - BergamoSport : Marco Arlati si candida al ruolo di delegato Coni di Bergamo: “E’ ora di cambiare” -

Ultime Notizie dalla rete : Coni Bergamo

Bergamo & Sport

... riconosciute tali dal. Apripista della 24 ore sarà il biellese Antony Leonardi , atleta che ...l'argento e il bronzo tricolore e il quarto classificato 2020 ovvero Thomas Capponi ( Runners...Pensata dal club Volomania, l'11 e 12 settembre appuntamento a Rovetta () per la H&F ... Gustavo Vitali - Ufficio Stampa FIVL Associazione Nazionale Italiana Volo Libero (registron. 46578) ...Tanto tuonò che non piovve. La vexata quaestio dei tamponi alterni della Lazio, con casi di positività plurimi mai denunciati all’Asl di competenza, si compone con la sentenza piuttosto mite del Tribu ...“E’ ora di cambiare e rendere il Coni Bergamo presente e attivo sul territorio! Mi candido per il ruolo di Delegato Coni Bergamo”. Così Marco Arlati si candida alla guida della delegazione Coni di ...