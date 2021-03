Conferenza stampa Mancini: «Qua per vincere. Farò alcuni cambi» (Di sabato 27 marzo 2021) Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Bulgaria Roberto Mancini ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Bulgaria. cambi – «Faremo dei cambi rispetto alla partita con l’Irlanda del Nord, ma non sappiamo ancora quanti. Dipenderà dalle condizioni dei ragazzi. Tutte le partite sono difficili, vanno affrontate con la massima concentrazione. Noi siamo qua per vincere». BULGARIA – «Se l’Italia non ha mai vinto qui, significa che non è un campo semplice. Questa è una delle insidie. Rispetto all’Irlanda del Nord, la Bulgaria è una squadra meno fisica, ma più tecnica». IRLANDA DEL NORD – «Giovedì abbiamo fatto un primo tempo ottimo, nel secondo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 marzo 2021) Roberto, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato inalla vigilia della gara contro la Bulgaria Robertoha parlato inalla vigilia della gara contro la Bulgaria.– «Faremo deirispetto alla partita con l’Irlanda del Nord, ma non sappiamo ancora quanti. Dipenderà dalle condizioni dei ragazzi. Tutte le partite sono difficili, vanno affrontate con la massima concentrazione. Noi siamo qua per». BULGARIA – «Se l’Italia non ha mai vinto qui, significa che non è un campo semplice. Questa è una delle insidie. Rispetto all’Irlanda del Nord, la Bulgaria è una squadra meno fisica, ma più tecnica». IRLANDA DEL NORD – «Giovedì abbiamo fatto un primo tempo ottimo, nel secondo ...

