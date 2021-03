Conferenza stampa Bonucci: «Pronti per queste gare. La Bulgaria…» (Di sabato 27 marzo 2021) Leonardo Bonucci parla alla vigilia della gara contro la Bulgaria: ecco le dichiarazioni del difensore della Nazionale e della Juventus Leonardo Bonucci è intervenuto in Conferenza stampa alla vigilia di Bulgaria-Italia. «Ci aspettiamo una Bulgaria che vorrà rifarsi dopo la sconfitta con la Svizzera. Troveremo delle difficoltà, ma vogliamo portare a casa i tre punti. Il punto di forza della Bulgaria è il collettivo. Siamo Pronti ad affrontare queste partite, il nostro obiettivo è ottenere la qualificazione il prima possibile». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 marzo 2021) Leonardoparla alla vigilia della gara contro la Bulgaria: ecco le dichiarazioni del difensore della Nazionale e della Juventus Leonardoè intervenuto inalla vigilia di Bulgaria-Italia. «Ci aspettiamo una Bulgaria che vorrà rifarsi dopo la sconfitta con la Svizzera. Troveremo delle difficoltà, ma vogliamo portare a casa i tre punti. Il punto di forza della Bulgaria è il collettivo. Siamoad affrontarepartite, il nostro obiettivo è ottenere la qualificazione il prima possibile». Leggi su Calcionews24.com

