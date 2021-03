Concerto Barcellona, test contro il Covid: 5 mila senza distanza ma con tampone negativo (Di sabato 27 marzo 2021) Le autorità catalane hanno autorizzato a Barcellona un Concerto dei Love of Lesbian. L’evento, al Sant Jordi, prevede 5 mila spettatori senza mascherina. Barcellona – In Catalogna si prova a “uscire” dall’emergenza della pandemia con esperimenti di aggregazioni. Lo scorso dicembre, la città era già stata teatro di un esperimento simile, con un pubblico di 500 persone nella sala Apolo: in quel caso, nessun spettatore risultò contagiato. Concerto dei Love of Lesbian “Dopo più di un anno senza vederci, abbiamo una voglia infinita di risalire sul palco“. Queste le parole esclamate pochi giorni fa dai Love of Lesbian, popolare rock band di Barcellona. Adesso, l’attesa è finalmente finita. Questa sera, sabato 27 marzo, il gruppo di Sant Vicenç dels ... Leggi su newsmondo (Di sabato 27 marzo 2021) Le autorità catalane hanno autorizzato aundei Love of Lesbian. L’evento, al Sant Jordi, prevede 5spettatorimascherina.– In Catalogna si prova a “uscire” dall’emergenza della pandemia con esperimenti di aggregazioni. Lo scorso dicembre, la città era già stata teatro di un esperimento simile, con un pubblico di 500 persone nella sala Apolo: in quel caso, nessun spettatore risultò contagiato.dei Love of Lesbian “Dopo più di un annovederci, abbiamo una voglia infinita di risalire sul palco“. Queste le parole esclamate pochi giorni fa dai Love of Lesbian, popolare rock band di. Adesso, l’attesa è finalmente finita. Questa sera, sabato 27 marzo, il gruppo di Sant Vicenç dels ...

Advertising

news_mondo_h24 : Concerto Barcellona, test contro il Covid: 5 mila senza distanza ma con tampone negativo - serenitudraw : @RemediosBuendia Eh lo so..io ormai mi son fatta la idea che continueranno a postporre fino a che davvero si possan… - fisco24_info : Test a Barcellona, in 5mila al concerto con mascherina: Senza distanze ma con tampone negativo, esperimento autoriz… - CorriereQ : Test a Barcellona, in 5mila al concerto con mascherina - voceditalia : In 5.000 al concerto con mascherina, test a Barcellona -