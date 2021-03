Con Letta e Conte salgono Pd e M5S, stabile il Centrodestra: gli ultimi sondaggi politici (Di sabato 27 marzo 2021) Gli ultimi sondaggi politici ritraggono una leggera impennata per il Pd, ora al 20,3%, e il M5S al 18%, grazie ai nuovi leader Enrico Letta e Giuseppe Conte. stabile il centro destra. In leggera flessione l’indice di gradimento del premier Mario Draghi, anche se resta comunque alto. In calo anche il gradimento per il governo. Ecco il quadro che delinea l’ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli per Il Corriere. ultimi sondaggi politici Non poche le scosse politiche degli ultimi mesi nello scenario politico italiano. Dalle dimissioni inattese di Nicola Zingaretti da segretario Pd, all’indicazione da parte di Beppe Grillo di Giuseppe Conte come nuovo capo politico. Fino all’annuncio di ... Leggi su urbanpost (Di sabato 27 marzo 2021) Gliritraggono una leggera impennata per il Pd, ora al 20,3%, e il M5S al 18%, grazie ai nuovi leader Enricoe Giuseppeil centro destra. In leggera flessione l’indice di gradimento del premier Mario Draghi, anche se resta comunque alto. In calo anche il gradimento per il governo. Ecco il quadro che delinea l’ultimoo di Nando Pagnoncelli per Il Corriere.Non poche le scosse politiche deglimesi nello scenario politico italiano. Dalle dimissioni inattese di Nicola Zingaretti da segretario Pd, all’indicazione da parte di Beppe Grillo di Giuseppecome nuovo capo politico. Fino all’annuncio di ...

