Con gli Eurobond Draghi indica la strada giusta. Come fare presto (Di sabato 27 marzo 2021) Gli Eurobond e cioè titoli di debito comune dell’Eurozona, ma anche della Ue, costituiscono ora una proposta del presidente Draghi espressa prima nell’Eurosummit (dei capi di Stato o di Governo dell’Eurozona) del 25 marzo e poi ribadita nella conferenza stampa di ieri. Due contesti diversi, ma con messaggi convergenti e complementari. Il primo riguarda le politiche per superare la crisi e rilanciare lo sviluppo. Il secondo riguarda gli strumenti per farlo. Il terzo l’apprezzamento anche di “metodo” del Next Generation EU che tuttavia non basta. Gli Eurobond entrano così nell’agenda delle politiche strutturali europee, sulle quali Draghi non ha dubbi, pur consapevole delle grandi difficoltà: “Io posso pensare tutto che quello che voglio sull’utilità degli Eurobond, ma dobbiamo pensarlo tutti e siamo ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 marzo 2021) Glie cioè titoli di debito comune dell’Eurozona, ma anche della Ue, costituiscono ora una proposta del presidenteespressa prima nell’Eurosummit (dei capi di Stato o di Governo dell’Eurozona) del 25 marzo e poi ribadita nella conferenza stampa di ieri. Due contesti diversi, ma con messaggi convergenti e complementari. Il primo riguarda le politiche per superare la crisi e rilanciare lo sviluppo. Il secondo riguarda gli strumenti per farlo. Il terzo l’apprezzamento anche di “metodo” del Next Generation EU che tuttavia non basta. Glientrano così nell’agenda delle politiche strutturali europee, sulle qualinon ha dubbi, pur consapevole delle grandi difficoltà: “Io posso pensare tutto che quello che voglio sull’utilità degli, ma dobbiamo pensarlo tutti e siamo ...

