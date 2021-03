Come le api selezionano i parenti (Di sabato 27 marzo 2021) L'ape regina di un alveare quando muore costringe a cambiare il comportamento delle altre api operaie, le quali si comportano in maniera egoistica perchè esse entrano in conflitto fra di loro per opera dell'espressione dei geni paterni e così devono rinunciare a riprodursi per occuparsi delle larve altrui; causa di tutto ciò sono i geni materni che sono uguali per tutta la colonia.Questa sensazionale scoperta viene nominata "teoria della selezione parentale", dove l'altruismo è u atteggiamento che è andato pian piano a svilupparsi, per favorire la divulgazione dei geni del gruppo di appartenenza delle singole api, mettendo a repentaglio la riproduzione delle stesse. Gli scienziati, facendo un'esperimento, hanno scoperto che quando la regina di un alveare muore, le altre api, chiamate operaie, iniziano a combattersi l'una contro l'altra Come si è detto in precedenza. ... Leggi su periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) L'ape regina di un alveare quando muore costringe a cambiare il comportamento delle altre api operaie, le quali si comportano in maniera egoistica perchè esse entrano in conflitto fra di loro per opera dell'espressione dei geni paterni e così devono rinunciare a riprodursi per occuparsi delle larve altrui; causa di tutto ciò sono i geni materni che sono uguali per tutta la colonia.Questa sensazionale scoperta viene nominata "teoria della selezione parentale", dove l'altruismo è u atteggiamento che è andato pian piano a svilupparsi, per favorire la divulgazione dei geni del gruppo di appartenenza delle singole api, mettendo a repentaglio la riproduzione delle stesse. Gli scienziati, facendo un'esperimento, hanno scoperto che quando la regina di un alveare muore, le altre api, chiamate operaie, iniziano a combattersi l'una contro l'altrasi è detto in precedenza. ...

