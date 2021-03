Colomba artigianale | come scegliere quella migliore

Leggi su vanityfair

(Di sabato 27 marzo 2021) Prima è stata la volta del panettone artigianale, esploso in pochi anni come fenomeno di mercato da case history di marketing. Nel 2017 è stata la volta della rinascita del pandoro, il 2019 è arrivata anche la colomba. Agnello scansate, oramai è lei la regina della Pasqua. Ma come sceglierla, e come riconoscere un buon prodotto artigianale? Lo abbiamo chiesto proprio a Nicola Olivieri, terza generazione di pasticcieri che nel 2019 (nel 2020 non si è svolto) ha vinto proprio il premio come Miglior Colomba Artigianale per l’autorevole guida del Gambero Rosso. Se sarà la migliore del 2021 poca importa, sarà comunque uno dei migliori prodotti in circolazione e poi di concorsi ce ne sono più d’uno… La cosa fondamentale è capire come una colomba possa costare 10 volte un’altra, e se li valga davvero. Perchè “artigianale” vuol dire poco o nulla, e non significa necessariamente più buona, più sana o con ingredienti migliori – anzi.