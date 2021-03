Claudio Cecchetto | l’uomo che ha lanciato i talenti della tv più grandi | Ecco com’è diventato

(Di sabato 27 marzo 2021)deitv e dei successi personali.come èl’artista.dai mille(Foto Facebook)nasce a Ceggia nel 1952 ed è stato uno dei volti più talentuositv. L’artista ha sempre saputo fare tantissime cose, conduttore televisivo, radiofonico, speaker, dj e tanto altro. Insomma un talento da pochi. Uno dei suoi successi è stato anche quello di condurre numerosi festival di musica italiana, come il Festival di Sanremo e il Festivalbar e ha anche fondato due radio ossia Radio Capital e Radio Deejay che ormai sono ascoltate da tutti. L’anno di successo per ...

Advertising

sarabol1 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI 1?6?esimi di finale #THEGREATESTOFALL DISC JOCKEY ???? Scegli il miglior DISC JOCKEY di tutti i tempi tr… - SuperTWGattona : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI 1?6?esimi di finale #THEGREATESTOFALL DISC JOCKEY ???? Scegli il miglior DISC JOCKEY di tutti i tempi tr… - AngelaVillani9 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI 1?6?esimi di finale #THEGREATESTOFALL DISC JOCKEY ???? Scegli il miglior DISC JOCKEY di tutti i tempi tr… - 99per100 : #ILPIÙGRANDEDITUTTI 1?6?esimi di finale #THEGREATESTOFALL DISC JOCKEY ???? Scegli il miglior DISC JOCKEY di tutti… - Unavoltanera : RT @Roberto79490298: @Unavoltanera Claudio Cecchetto. Come fai a ricordare quella roba ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Cecchetto

kronic

Lavorando nella radio ha conosciutoa cui è piaciuto e, nello stesso periodo ha conosciuto Fiorello, Jovanotti e Marco Baldini.E non mi riferisco a quello legittimo, che mi risulta essere. Si può assistere a tutto ciò? Un mezzo tirato per la giacchetta, vituperato o imbalsamato all'occorrenza? ...Lorenzo Suraci: "Abbiamo iniziato con Hit Channel, un “supermedia”, allora unico nel suo genere. Claudio Cecchetto ha sposato il mio progetto, ma lo ha tra ...Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash dei Kolors sono i tre nuovi giudici del serale di Amici di Maria De Filippi. Saranno loro a valutare in studio le performance artistiche dei 17 ...