"Clandestino", il videoreportage sulla 'ndrangheta a Milano era falso: venduto per 425mila euro. Quattro persone indagate

Rivelazioni esclusive, interviste a importanti esponenti della 'ndrangheta calabrese al Nord, un reportage che entrava nel cuore di una delle più importanti organizzazioni criminali italiane. Peccato fosse tutto falso, una recita montata ad arte secondo i Carabinieri del capoluogo meneghino. A far scattare le indagini è stata un'annotazione di polizia giudiziaria di un militare della compagnia di Porta Magenta che, guardando il reportage in televisione, ha riconosciuto un palazzo, indicato dagli autori come il luogo dove l'organizzazione raffinava la cocaina in arrivo a Milano. Così, sapendo che questo non era vero, ha fatto partire la segnalazione alla quale sono seguite le indagini. I carabinieri e la Procura di Milano ritengono che il programma Clandestino, realizzato dal giornalista spagnolo David ...

