Clamoroso annuncio: “Tutto fatto, Sarri è il nuovo allenatore” (Di sabato 27 marzo 2021) Maurizio Sarri ha deciso dove allenare il prossimo anno? Secondo un portale turco la risposta è sì: l’ex Napoli e Juve ha trovato squadra. E’ una vera e propria bomba di calciomercato che rischia di mandare in fumo i piani di diversi top club italiani. A Maurizio Sarri, in Serie A ci pensa seriamente la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 27 marzo 2021) Maurizioha deciso dove allenare il prossimo anno? Secondo un portale turco la risposta è sì: l’ex Napoli e Juve ha trovato squadra. E’ una vera e propria bomba di calciomercato che rischia di mandare in fumo i piani di diversi top club italiani. A Maurizio, in Serie A ci pensa seriamente la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Affaritaliani : Ascolti tv, Titolo V chiude in anticipo. Clamoroso annuncio in diretta - Affaritaliani : Ascolti tv, Titolo V chiude in anticipo. Clamoroso annuncio in diretta: video - infoitcultura : Mara Venier, l’annuncio clamoroso su Domenica In: “Ho deciso” - BK63805720 : RT @Teresat14547770: 'Il Coronavirus è artificiale': clamoroso annuncio della virologa fuggita dalla Cina - Corriere dello Sport https://t.… - CalcioPillole : #Fiorentina, #Prandelli si dimette. La situazione - CIP Clamoroso ribaltone in casa viola dopo la sconfitta incas… -