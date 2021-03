Ciclismo | Fernando Gaviria si è fratturato lo scafoide | resterà fuori un mese

Leggi su oasport

(Di sabato 27 marzo 2021) La sfortuna perseguita, lo scorso anno risultato positivo al Covid-19 in due diversi periodi di tempo. Il colombiano si è infatti procurato una frattura da avulsione allosinistro, in seguto a una caduta rimediata nelle fasi centrali della E3 Saxo Bank Classic andata in scena nella giornata di ieri. Inizialmente si era pensato a una brutta botta, poi l’alfiere della UAE Emirates ha risentito dolore e si è ritirato prima del traguardo. La squadra ha comunicato attraverso un tweet che il velocista sudamericano dovrà restare a riposo per il prossimo, dunque salterà tutti gli eventi in programma neldi aprile. Il 26enne ha vinto in carriera cinque tappe al Giro d’Italia, due frazioni al Tour de France e la Parigi-Tours 2016. Foto: Lapresse