Choc in Abruzzo | morta di Covid Sonia Pantoli | era architetto e aveva solo 31 anni

Advertising

TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Covid, l'Abruzzo sotto choc: è morta Sonia Pantoli, era architetto e aveva solo 31 anni - sergioverolebo1 : RT @mattinodinapoli: Covid, l'Abruzzo sotto choc: è morta Sonia Pantoli, era architetto e aveva solo 31 anni - MariaAversano1 : RT @mattinodinapoli: Covid, l'Abruzzo sotto choc: è morta Sonia Pantoli, era architetto e aveva solo 31 anni - call_the_kernel : RT @mattinodinapoli: Covid, l'Abruzzo sotto choc: è morta Sonia Pantoli, era architetto e aveva solo 31 anni - Massimiliana21 : RT @StefaniaFalone: Covid, Abruzzo sotto choc: morta Sonia Pantoli, era architetto e aveva solo 31 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Choc Abruzzo

ilmessaggero.it

Sonia è una delle vittime più giovani in. I 31 anni li aveva compiuti da poco, il suo tampone forse era positivo già alla fine di febbraio ma la famiglia non si sarebbe mai immaginata questo ...Articolo riservato agli abbonatiAll’ospedale di Pescara il cuore di Sonia Pantoli, 31 anni, avezzanese di Paterno, architetto, ha smesso di battere dopo essere stata colpita dal Covid. Da qualche anno Sonia si ...Italia in pieno declino demografico . A fotografare il quadro del 2020 è l' Istat , che ha diffuso i dati dell'anno appena ...