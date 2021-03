Chiara Ferragni | tutte vogliono il pigiama rosa indossato dopo il parto | ecco quanto costa

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 27 marzo 2021), da poco mamma bis, ha condiviso su Instagram ogni momento della gravidanza. Poi ile i primi giorni di vita della piccola Vittoria, di cui fino a qualche tempo fa si conosceva solo l’iniziale. Per tutti ‘Baby V’, appena venuta al mondo nella clinica Mangiagalli di Milano lo scorso 23 marzo, è diventata subito una star dei social. E anche una baby influencer perché testimonial della nuova linea di abitini e accessori firmata dalla sua famosa mamma. Nella sua prima apparizione ufficiale nel mondo social, Vittoria ha infatti sfoggiato un look coordinato a quello di. Entrambe in total pink e con i capi firmati proprio dall’influencer. Il copricapo lo avevamo già visto nello scatto realizzato pocoilSi tratta di un accessorio della linea New ...