Chiara Ferragni | la FOTO che svela un dettaglio di Vittoria e Leone

(Di sabato 27 marzo 2021) Da parte dic’è grande entusiasmo per avere dato alla luce la piccola. Che ora è assoluta protagonista con, dopo l’ansia che aveva contraddistinto i giorni antecedenti al suo secondo parto, ha finalmente vissuto la gioia per essere diventata ancora una volta mamma. Qualche giorno fa, il 23 marzo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

rtl1025 : ?????? E' nata la figlia di Chiara #Ferragni e #Fedez. Si chiama #Vittoria @Fedez @ChiaraFerragni - Corriere : Benvenuta Vittoria ??? - Linkiesta : Prolegomeni sonciniani alle verità fondamentali di Chiara Ferragni sui mariti. Il punto non è avere un compagno ch… - slevpingbeauty : RT @fallinzay: Prima la polemica sul trucco durante il parto che ha portato Chiara Ferragni a doversi giustificare spiegando il perché. Ora… - WolfSilverLexa : RT @lucesilverhawk: assurdo che chiara ferragni abbia dovuto spiegare perché fosse truccata nelle foto del parto. ha detto di aver avuto le… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

IL GIORNO

Vittoria Lucia, la seconda figlia die Fedez , è nata il 23 marzo 2021 e, nonostante abbia solo pochi giorni di vita, viene già considerata una piccola star. È da quando i genitori hanno condiviso sui social la sua prima ...... ha già fatto la sua parte come testimonial del proprio corredino: l'esclusiva layette baby 0 - 11 mesi ideata apposta per lei, con tanto di logo - occhio, dallaBrand, e realizzata ...Boom di vendite per il capo, che è stato indossato dalla moglie di Fedez dopo la nascita della piccola Vittoria: scopri quanto costa e dove comprarlo ...Dalla nascita nel 2009 di The blonde salad, fino alla notorietà planetaria, l'imprenditrice digitale ha costituito un unicum nel suo genere. Pioniera ...