Chiara Ferragni | la figlia | l’outfit coordinato con Vittoria

(Di sabato 27 marzo 2021) In questi giornie Fedez, all’anagrafe Federico Lucia, stanno condividendo con i fan uno dei momenti più belli della loro vita: l’arrivo di. Nella notte del 23 marzo, la nota influencer ha infatti dato alla luce l’attesissima secondogenita. Dal trucco e dai capelli impeccabili poco dopo il parto,ha subito voluto L'articolo

Advertising

rtl1025 : ?????? E' nata la figlia di Chiara #Ferragni e #Fedez. Si chiama #Vittoria @Fedez @ChiaraFerragni - Corriere : Benvenuta Vittoria ??? - Linkiesta : Prolegomeni sonciniani alle verità fondamentali di Chiara Ferragni sui mariti. Il punto non è avere un compagno ch… - sofficinuvole : RT @lucesilverhawk: assurdo che chiara ferragni abbia dovuto spiegare perché fosse truccata nelle foto del parto. ha detto di aver avuto le… - mrlsbtt : RT @Valeriangione: io un po’ la capisco la figlia di Chiara Ferragni e Fedez che non vuole venire al mondo. Ma chi te lo fa fare, con tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

... ha già fatto la sua parte come testimonial del proprio corredino: l'esclusiva layette baby 0 - 11 mesi ideata apposta per lei, con tanto di logo - occhio, dallaBrand, e realizzata ...stupisce tutti: il primo selfie di Vittoria allo specchio. Appena nata e già si prepara ad essere una piccola influencer. Mamma e figlia sono stupendeè una delle ...Le Opposite a Procediamo presentano prima un nuovo mashup e poi una fantastica canzone dedicata a Vittoria, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez.Nella notte del 23 marzo è venuta alla luce Vittoria Lucia Ferragni, la secondogenita di Chiara Ferragni e Federico Lucia, in arte Fedez. Dopo tanta ...