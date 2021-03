Chiara Ferragni | il pigiama del parto è sold out | prezzo e dove comprarlo

Leggi su formatonews

(Di sabato 27 marzo 2021): ilutilizzato dall’influencer per ilè giàout. Scopriamo la cifra esi può acquistare L’influencerL’arrivo della piccola Vittoria ha catturato le attenzioni di tutti i fan che si sono emozionati per la sorellina di Leo. Tanti i messaggi sui social che hanno testimoniato la popolarità dei “Ferragnez” che sono una delle coppie più seguite in assoluto. Non sono mancate nemmeno le polemiche in verità. Soprattutto per come si è presentata mammain sala. Prima le critiche per il trucco mostrato anche nel momento dell’arrivo di Vittoria, poi quella del. Nel primo caso è stata la diretta interessata a dare la spiegazione: il trucco ...