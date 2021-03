Chi è Cristiana Girelli Calciatrice: Biografia, Età, Stipendio e Sanremo 2021 (Di sabato 27 marzo 2021) Cristiana Girelli è una giocatrice di calcio della Juventus Woman, attaccante anche della Nazionale Italiana. E’ una delle giocatrici più prolifiche nel panorama attuale di Serie A. Cristiana Girelli è stata ospite al 71° Festival di Sanremo 2021 insieme a Zlatan Ibrahimovich. Chi è Cristina Girelli? Nome: Cristina Girelli Data di nascita: 23 aprile 1990 Età: 30 anni Segno zodiacale: Toro Luogo di nascita: Brescia Professione: Calciatrice Ruolo: Attaccante Altezza: 174 cm Peso: 66 kg Tatuaggi: Ha un fiore e una stella tatuati sulle braccia Instagram ufficiale: @CristianaGirelli Seguici sul nostro profilo Instagram ufficiale: ... Leggi su chiecosa (Di sabato 27 marzo 2021)è una giocatrice di calcio della Juventus Woman, attaccante anche della Nazionale Italiana. E’ una delle giocatrici più prolifiche nel panorama attuale di Serie A.è stata ospite al 71° Festival diinsieme a Zlatan Ibrahimovich. Chi è Cristina? Nome: CristinaData di nascita: 23 aprile 1990 Età: 30 anni Segno zodiacale: Toro Luogo di nascita: Brescia Professione:Ruolo: Attaccante Altezza: 174 cm Peso: 66 kg Tatuaggi: Ha un fiore e una stella tatuati sulle braccia Instagram ufficiale: @Seguici sul nostro profilo Instagram ufficiale: ...

