Chelsea, tutto su Lukaku dell'Inter. A una condizione (Di sabato 27 marzo 2021) Il Chelsea punterà tutto su Romelu Lukaku nel caso in cui sfumasse l'acquisto di Erling Haaland dal Borussia Dortmund: la strategia del club Il Chelsea ha delineato la strategia di mercato per l'acquisto di un nuovo attaccante. La priorità è Erling Haaland del Borussia Dortmund, oggetto del desiderio di numerosi top club europei. Qualora sfumasse l'arrivo del giovane norvegese, i Blues penserebbero a Romelu Lukaku come alternativa di lusso per rinforzare il reparto offensivo. L'Inter, però, non sembra intenzionata a cedere il belga.

