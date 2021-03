Che succede nel Canale di Suez e quali conseguenze potrebbe avere (Di sabato 27 marzo 2021) Un incidente di grosse proporzioni ha causato il blocco totale del Canale di Suez, paralizzando il commercio marittimo. La situazione è grave. Canale di Suez, il traffico marittimo nel famoso istmo in Egitto che collega il Mar Rosso al Mediterraneo risulta bloccato. Una grossa imbarcazione ostruisce lo stretto passaggio attraversato ogni anno da migliaia di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 27 marzo 2021) Un incidente di grosse proporzioni ha causato il blocco totale deldi, paralizzando il commercio marittimo. La situazione è grave.di, il traffico marittimo nel famoso istmo in Egitto che collega il Mar Rosso al Mediterraneo risulta bloccato. Una grossa imbarcazione ostruisce lo stretto passaggio attraversato ogni anno da migliaia di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

AndreaBricchi77 : Il FFP è nato come strumento per favorire qualcuno e morirà per favorire qualcuno. Il #Milan è stato tra i più pena… - CarloCalenda : In un paese normale #Morra e #Fontana verrebbero cacciati dalle forze politiche che li hanno eletti. In Italia non… - ricpuglisi : Sbaglio o qualcuno ieri aveva qualcosa da dire intorno ai miei tweet a proposito della performance di Angela Merkel… - ICARVDI : @waitinglou amo? che succede? - sk8rland : @a_gvnja Amore, che succede. Sai che se vuoi ci sono, mh? -