Cercasi portiere | alla Roma arriva una richiesta chiara

La Roma pensa ad un investimento per la porta, non è soddisfatta di Mirante e Pau Lopez. Il casting è avviato, Musso dell'Udinese il nome più gradito. Secondo quanto racconta l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", il general manager della Roma Tiago Pinto lavora ad un restyling dell'organico. Si parte dalla porta, dove è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Cercasi portiere Calcio: portiere cercasi, Gollini e Audero nel mirino della Roma Il club giallorosso, a quanto apprende l'Adnkronos, ha già avviato i contatti con l'agente di Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta, considerato la prima scelta al momento, vista la qualità ...

Roma, portiere cercasi: occhi anche su Areola RomaNews Roma, assalto a Gollini Il portiere della Dea è una delle prime scelte per la prossima stagione Pau Lopez, portiere più pagato nella storia del club, si è rivelato un flop: la papera nel derby del 26 gennaio 2020 sul gol di ...

