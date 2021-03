Cent’anni fa nasceva Moacir Barbosa | la vittima del Maracanazo | da star a uomo più odiato del Brasile dopo l’errore al Mondiale ’50

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 marzo 2021) Per un errore commesso il giorno del, che costò il titoloalnel 1950, il portiereNascimento visse per tutta la vita come un reietto, o quasi. Il 27 marzo difaa Campinas, nello stato di San Paolo, uno dei migliori portieri della storia del futebol brasiliano che dovette però sempre fare i conti, è morto nel 2000, con quel maledetto pomeriggio. Negli ultimi anni qualcosa è cambiato grazie soprattutto al Vasco da Gama, club in cui ha giocato e vinto molto, e a un’amica che si sente in dovere di tenerne in vita la memoria, cercando anche di leggere in maniera diversa alcune storie raccontate da e su. Nel 1950 le nazionali europee non si erano ancora riprese dalla Seconda Guerra ...