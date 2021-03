C’è stato un terremoto di magnitudo 5.6 nel mare Adriatico (Di sabato 27 marzo 2021) C’è stato un terremoto nel mare Adriatico centrale, poco prima delle 15: secondo le stime l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) la magnitudo è stata di 5.6. Il terremoto è avvenuto in mare a est di Pescara, ed è Leggi su ilpost (Di sabato 27 marzo 2021) C’èunnelcentrale, poco prima delle 15: secondo le stime l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) laè stata di 5.6. Ilè avvenuto ina est di Pescara, ed è

Advertising

romeoagresti : Capitolo #Chiellini: considerato che non avrebbe giocato due gare di fila, e che la terza sfida sarà utile per test… - CarloCalenda : Abbiamo tenuto duro. Alle richieste di ritiro dell’emendamento abbiamo risposto che davanti a principi fondamentali… - Palazzo_Chigi : #ConferenzaStampa, Draghi: Tra le sfide del Governo c’è quella di attuare quel che è stato finanziato e approvato,… - morenoventurell : RT @heyjude_90: Il 6 novembre 2020 in Italia è stato introdotto il coprifuoco. 140 giorni dopo senza che ci siano una guerra, un conflitto… - hidalgoishere : Fosse stato un affollamento disordinato per un #aperitivo forse oggi si starebbe già parlando di una pericolosa… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è stato Global DM nel mercato delle macchine industriali Enorme opportunità di crescita tra il 2021 e il 2031 | Autodesk , Dassault , PTC - Genovagay Genova Gay