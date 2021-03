C'è ottimismo sul piano vaccinale (Di sabato 27 marzo 2021) Il governo sta lavorando a ritmo serrato per raggiungere gli obiettivi prefissati nel piano vaccinale, la vera priorità. Il Commissario nazionale per l'emergenza generale Figliulo assicura: '2,8 ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 27 marzo 2021) Il governo sta lavorando a ritmo serrato per raggiungere gli obiettivi prefissati nel, la vera priorità. Il Commissario nazionale per l'emergenza generale Figliulo assicura: '2,8 ...

Advertising

NewsPadania : RT @ValerioDeMolli: Mio articolo @sole24ore sul nuovo vento di ottimismo e voglia di rilancio che esce da tutte le imprese della community… - StampaFin : Le Borse europee tentano il rimbalzo, il patto Ue-Usa sui vaccini spinge i listini Avvio in rialzo per i listini de… - gdt62 : RT @ValerioDeMolli: Mio articolo @sole24ore sul nuovo vento di ottimismo e voglia di rilancio che esce da tutte le imprese della community… - ValerioDeMolli : Mio articolo @sole24ore sul nuovo vento di ottimismo e voglia di rilancio che esce da tutte le imprese della commun… - ansa_economia : Borsa: Europa sale con ottimismo su vaccini dagli Usa. In rialzo energia con recupero petrolio. Avanza euro sul dol… -