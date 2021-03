Cavese-Catania | le formazioni ufficiali

(Di sabato 27 marzo 2021) Alle ore 15.00 sarà dato il calcio d’inizio della sfida tra, valevole per la 33° giornata del Girone C di Serie C.Queste le scelte di formazione dei tecnici Campilongo e Baldini:(4-3-1-2): Kucich; Matino, Ricchi, Scoppa, Cuccurullo, Matera, De Franco, Nunziante, Calderini, Bubas, Gerardi. A disposizione: D’Andrea, Paduano; Lulli, Favasuli, De Rosa, Senese, Gatto, Montaperto, Senesi, Semeraro, Geca, Natalucci. All. Salvatore Campilongo.(4-3-3): Martinez; Calapai, Claiton, Giosa, Pinto; Izco, Maldonado, Dall’Oglio; Russotto, Sarao, Piccolo. Allenatore: Francesco Baldini A disposizione: Santurro; Welbeck, Rosaia, Reginaldo, Vrikkis, Albertini, Sales, Golfo, Zanchi, Di Piazza. All. Francesco Baldini.Stadio Simonetta Lamberti ITA Sport Press.

Alle ore 15.00 sarà dato il calcio d'inizio della sfida tra Cavese e Catania, valevole per la 33° giornata del Girone C di Serie C. Queste le scelte di formazione dei tecnici Campilongo e Baldini: Cav ...