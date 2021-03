Caterina Balivo: “Mio marito Guido Maria Brera è maschilista? No. Ma ecco cosa accade nei fine settimana” (Di sabato 27 marzo 2021) Intervistata dal settimanale F, Caterina Balivo ha parlato di maschilismo, del ruolo della donna nella società e della sua (bellissima) famiglia. Sul marito Guido Maria Brera ha detto: “Mi chieda se è maschilista: la risposta è no. Ma mi chieda se si scoccia quando il sabato sto tre ore al telefono per lavoro, mentre lui se ha impegni nel fine settimana esce e neppure avvisa: la risposta è sì”. Poi ha aggiunto: “La verità è che anche i migliori sono uomini moderni ma maschilisti. Finché la donna si vergogna di dire in ufficio ‘Ho il colloquio con la maestra‘, finché l’uomo viene deriso perché va alla recita dei figli, culturalmente le cose non cambieranno. Se voglio che Guido venga alla recita, devo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) Intervistata dalle F,ha parlato di maschilismo, del ruolo della donna nella società e della sua (bellissima) famiglia. Sulha detto: “Mi chieda se è: la risposta è no. Ma mi chieda se si scoccia quando il sabato sto tre ore al telefono per lavoro, mentre lui se ha impegni nelesce e neppure avvisa: la risposta è sì”. Poi ha aggiunto: “La verità è che anche i migliori sono uomini moderni ma maschilisti. Finché la donna si vergogna di dire in ufficio ‘Ho il colloquio con la maestra‘, finché l’uomo viene deriso perché va alla recita dei figli, culturalmente le cose non cambieranno. Se voglio chevenga alla recita, devo ...

