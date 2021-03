Caso, Azzolina, il ministro Bianchi: 'Revocata la nomina a Vespa' (Di sabato 27 marzo 2021) Pasquale Vespa era stato nominato segretario da Rossano Sasso, sottosegretario all'Istruzione. Ha un procedimento in corso con l'ex ministra e un curriculum da sindacalista aggressivo Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 27 marzo 2021) Pasqualeera statoto segretario da Rossano Sasso, sottosegretario all'Istruzione. Ha un procedimento in corso con l'ex ministra e un curriculum da sindacalista aggressivo Segui su affaritaliani.it

Digitalys : Guarda tu il caso. Chiamato a fare il collaboratore del ministero dell'istruzione da un leghista. Che sorpresa! - grandemax60 : RT @tabata963: @repubblica Non ho simpatia per la Azzolina, ma assumere uno come quest’essere( non mi pare il caso di chiamarlo uomo) mi se… - silay110372 : Ma Mattarella ha telefonato alla Azzolina, per porgerle solidarietà, in merito alla nomina dello stalker leghista… - ZioClint : @christianrocca @francescobei @AzzolinaLucia Ma infatti, se il M5S fosse ancora il grande movimento delle origini d… - tabata963 : @repubblica Non ho simpatia per la Azzolina, ma assumere uno come quest’essere( non mi pare il caso di chiamarlo uo… -