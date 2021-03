Casali del Manco (CS). Erminia Barca e la sua ‘Perla’: “Le parole di mia madre”…! Un libro non di soli ricordi. Tra storici eventi, episodi e curiosità, emerge il ritratto di una Società umanizzante e viva! (Di sabato 27 marzo 2021) “Le parole di mia madre” ! E’ il nuovo, e atteso, impegno letterario di Erminia Barca, un libro edito da ‘ilfilorosso’nella celeberrima collana Novellando. Un lavoro molto apprezzato, per la sua indiscussa valenza e struttura ( tra episodi storici, ricordi e documenti di famiglia, originali e coinvolgenti narrazioni) dagli estimatori e dagli ambienti culturali bruzi e calabresi, dove l’Autrice, da tempo, è accreditata e stimata per il suo appassionato apporto e forbito contributo , anche quale Critica letteraria. La Prof.ssa Erminia Barca, autrice del libro:”Le parole di mia madre”. Un’opera ‘peculiare’ – certamente – perché sulla solida trama di ricordi, ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 27 marzo 2021) “Ledi mia madre” ! E’ il nuovo, e atteso, impegno letterario di, unedito da ‘ilfilorosso’nella celeberrima collana Novellando. Un lavoro molto apprezzato, per la sua indiscussa valenza e struttura ( trae documenti di famiglia, originali e coinvolgenti narrazioni) dagli estimatori e dagli ambienti culturali bruzi e calabresi, dove l’Autrice, da tempo, è accreditata e stimata per il suo appassionato apporto e forbito contributo , anche quale Critica letteraria. La Prof.ssa, autrice del:”Ledi mia madre”. Un’opera ‘peculiare’ – certamente – perché sullada trama di, ...

Advertising

LVdM_RSM : ???? ASTROLABIO ???? «Le grandi manovre sono iniziate» di Augusto Casali *** Aria di tempesta in casa NPR. D’altronde u… - giammari59 : RT @GiulioSiamoNoi: L'inaugurazione della prima panchina gialla in Calabria, a Casali del Manco, è stata rinviata per il maltempo. Clariss… - orsu61 : RT @GiulioSiamoNoi: L'inaugurazione della prima panchina gialla in Calabria, a Casali del Manco, è stata rinviata per il maltempo. Clariss… - rorato_andrea : RT @GiulioSiamoNoi: L'inaugurazione della prima panchina gialla in Calabria, a Casali del Manco, è stata rinviata per il maltempo. Clariss… - olivati_case : RT @Fiaip: #Immobiliare: Nel Tigullio premiate le case con vista mare . Cresce l'esigenza di privacy e di spazi esterni. La Liguria sempre… -